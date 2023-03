370 millions de dollars d'engagements

La Société Financière Internationale a un plan d’investissement de plusieurs centaines de millions de dollars au Togo, a indiqué son directeur général Afrique de l’Ouest, Olivier Buyoya.

M. Buyoya est à Lomé où il participe à l’université de l’AGET (Association des grandes entreprises du Togo).

La SFI (Groupe de la Banque mondiale) encourage le secteur privé national et étranger à investir au Togo dans les infrastructures, l’agri-business, les industries de transformation et de commercialisation, l’hôtellerie, les télécommunications, la micro-finance, les logements sociaux et universitaires, si possible dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP).

A ce jour, le portefeuille togolais de l’IFC est de 370 millions de dollars avec des investissements de 78% dans les infrastructures, de 12% sur les marchés financiers et de 10% dans l’industrie et les services (10%).