A fond dans les réformes

La revue nationale de mise en œuvre des réformes au premier semestre 2023 s’est déroulée jeudi.

Une rencontre présidée par la directrice de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, Mawussé Afidenyigba.

'D’importantes réformes ont été menées avec succès dans les différents secteurs de l’économie dans l’optique de booster la croissance économique. Ces réformes touchent notamment le système de gestion des finances publiques, les secteurs de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, du numérique, du foncier, de l’environnement, de la décentralisation, de l’emploi, du social avec un accent particulier sur le développement du secteur privé’, a-t-elle rappelé.

Ces réformes ont permis d’améliorer le fonctionnement et la performance de tous les secteurs et de maintenir un cadre macroéconomique et budgétaire sain.

Les derniers résultats de l’évaluation des politiques et des institutions de la Banque mondiale confirment les efforts menés par le Togo.

Le gouvernement a lancé en 2022 une nouvelle évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques suivant la méthodologie PEFA

Les rapports PEFA décrivent l'environnement économique du secteur public, examinent la nature de la stratégie et de la programmation des politiques et analysent comment les décisions budgétaires sont appliquées.

Ils évaluent les conséquences des forces et des faiblesses de la GFP (gestion des finances publiques) pour la discipline budgétaire globale, l'allocation stratégique des ressources et l'efficience de la prestation de services.

PEFA examine les contrôles utilisés par les gouvernements pour s'assurer que les ressources sont obtenues et employées comme prévu.

Elle met l'accent sur la transparence et la responsabilité en termes d'accès à l'information, de rapports et d'audits ainsi que sur le dialogue en matière de politiques et d'actions de la GFP.