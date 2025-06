Le Togo veut explorer de nouveaux partenariats à la Foire d’Alger

Des entreprises togolaises issues de l’agroalimentaire, de l’électroménager, de la mécanique, du BTP et de l’industrie manufacturière, participeront à la Foire internationale d’Alger / FIA (23 - 28 juin 2025).

Cette présence est appuyée par la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI Togo).

La FIA est l'un des plus grands salons multisectoriels d'Afrique. Elle vise à promouvoir les capacités de production nationale et à favoriser les échanges économiques entre les opérateurs algériens et internationaux.