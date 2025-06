BAD–Arise IIP : 100 millions de dollars pour industrialiser l’Afrique

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un investissement stratégique de 100 millions de dollars dans Arise Integrated Industrial Platforms Ltd (Arise IIP), un acteur du développement et de l’exploitation de plateformes industrielles en Afrique.

Cette initiative vise à accélérer la création de parcs industriels et de zones économiques spéciales (ZES) sur le continent, dans l’objectif de dynamiser la transformation locale des matières premières africaines.

Arise IIP conçoit ses plateformes pour répondre aux besoins des chaînes de valeur agricoles et industrielles, dans un contexte où de nombreux pays africains, bien que riches en ressources naturelles, manquent encore d’infrastructures locales pour les transformer.

Les zones développées offriront des terrains aménagés, des infrastructures partagées, des services publics de qualité ainsi qu’une connectivité logistique optimisée pour l’exportation. Les procédures administratives y seront également allégées afin d’attirer les investisseurs agro-industriels.

L’un des objectifs phares du projet est de permettre une relocalisation partielle des chaînes d’approvisionnement mondiales vers l’Afrique, ce qui favorisera la création de valeur ajoutée sur place tout en contribuant à réduire l’empreinte carbone des flux commerciaux mondiaux.

Arise IIP ambitionne d’étendre son modèle de développement, déjà mis en œuvre avec succès dans trois pays :

Gabon : Zone économique spéciale du Gabon (GSEZ)

Togo : Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA)

Bénin : Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ)

À ce jour, plus de 400 entreprises, issues de 47 secteurs industriels, ont été intégrées dans ces trois zones, générant plus de 50 000 emplois. Les filières les plus représentées incluent le bois, le verre, le soja, la noix de cajou, le coton et le textile, la céramique, les boissons, les produits pharmaceutiques et la viande transformée.

En parallèle, les entreprises opérant dans ces zones ont mobilisé près de 7 milliards de dollars d’investissements.

Ce financement de la BAD vient appuyer une stratégie industrielle panafricaine axée sur la montée en gamme des exportations, la création d’emplois qualifiés et la stimulation du commerce intra-africain.

Arise IIP entend ainsi renforcer la compétitivité des produits africains sur les marchés internationaux tout en consolidant des écosystèmes industriels durables à l’échelle régionale.