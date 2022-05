Accompagner l'essor du secteur privé

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo change de nom. Elle s’appelle désormais CCI-Togo. Plus court, plus moderne, plus dynamique.

Cette évolution est plus large. Les députés ont adopté mardi un projet global de réforme de la Chambre consulaire

‘Il convient d’adapter le cadre institutionnel et juridique aux normes régionales et internationales en vue de disposer d’un organe dynamique et inclusif’, a indiqué Kodjo Adédzé, le ministre du Commerce.

Dans le nouveau texte, toute société enregistrée auprès du CFE est membre de la CCI-Togo.