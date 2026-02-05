Accompagner le secteur privé

L’Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises (ANPGF) a réaffirmé mercredi son engagement en faveur du secteur privé, lors d’une rencontre avec des opérateurs économiques et porteurs de projets de la région des Savanes, au nord du Togo.

L’agence a rappelé sa disponibilité à accompagner les PME dans l’accès au financement et dans la recherche de partenariats au-delà des frontières. Pour Simone Tebayema, responsable à l’ANPGF, le secteur privé constitue le moteur de la croissance et mérite d’être accompagné.

En plus de faciliter l’accès des PME et PMI aux financements bancaires, l’ANPGF mise sur le renforcement des capacités des dirigeants d’entreprises. Cette action se traduit notamment par des programme de formation.

De manière générale, le secteur privé bénéficie d’un appui soutenu des pouvoirs publics à travers divers mécanismes innovants visant à stimuler la création d’emplois et de richesses au profit des populations. Mais les banques sont toujours réticentes à accorder des crédits.