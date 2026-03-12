Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'IA pour contrôler le marché

Le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a lancé jeudi la plateforme Digital Market Intelligence (DMI), nouvel outil de IA  destiné à moderniser le contrôle du marché et renforcer la mobilisation des recettes publiques.

Badanam Patoki © republicoftogo.com

Le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a lancé jeudi la plateforme Digital Market Intelligence (DMI), nouvel outil de IA  destiné à moderniser le contrôle du marché et renforcer la mobilisation des recettes publiques.

Développée par SICPA, filiale du groupe suisse leader mondial en sécurité et traçabilité, la DMI s'intègre à la Solution Automatisée de Marquage (SAM) déjà opérationnelle depuis 2020. 

Elle agrège l'ensemble des données issues du marquage des produits, du référencement des opérateurs économiques, des inspections terrain et des signalements de non-conformité — permettant une corrélation intelligente qui oriente précisément l'action des contrôleurs.

Avec un taux de précision de 89,89%, la plateforme transforme en profondeur la pratique de l'inspection commerciale : l'inspecteur terrain sait désormais exactement où intervenir et quoi détecter.

« La plateforme DMI marque une étape importante dans l'utilisation des technologies innovantes au service de la régulation du marché et de la mobilisation des ressources publiques », a déclaré M. Patoki.

Au-delà de l'optimisation fiscale, la DMI renforce la protection des consommateurs contre les produits non conformes et sécurise les recettes indispensables au financement du développement national.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Public-privé : concertation plus approfondie

Public-privé : concertation plus approfondie

Une cellule technique de concertation entre le gouvernement et les organisations patronales sera prochainement mise en place, à l'initiative du ministère de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Lilas Trimua. 

Marchés publics : roulez jeunesse !

Marchés publics : roulez jeunesse !

Les jeunes entrepreneurs peinent encore à tirer parti des 25% de parts de marchés publics qui leur sont réservés par la loi de finances. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.