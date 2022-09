Accord BRVM-Luxembourg Stock Exchange

Le Luxembourg Stock Exchange et la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières) ont signé mercredi un accord de partenariat visant au développement de la finance durable dans les 8 pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Le directeur général de la BRVM, le Togolais Edoh Kossi Amenounve, a fait le déplacement pour l’occasion au Grand Duché.

La Bourse de Luxembourg est spécialisée dans la cotation des obligations internationales où elle occupe la première place en Europe.

A ce jour, le Luxembourg a maintenu une position dominante sur les émissions obligataires européennes avec environ 40 % de tous les titres transfrontaliers en Europe cotés au Luxembourg.

Ce protocole d’accord met essentiellement l'accent sur la finance durable.

‘La finance durable représente une opportunité de financement pour les pays émergents car ils ont la possibilité d'attirer un nouveau type d'investisseurs, qui autrement n'auraient pas été intéressés par leurs émissions obligataires. C'est pourquoi, je me réjouis de la signature de ce protocole d'accord avec la Bourse de Luxembourg pour le développement de la finance durable au sein de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine', a déclaré Edoh Kossi Amenounve.

La BRVM est l'une des pierres angulaires du financement des économies des pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine, qui œuvre pour une plus grande intégration entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Elle est commune à ces huit pays. La Bourse de Luxembourg (LuxSE) est la première place de cotation pour les titres de créance internationaux et un pionnier de la finance durable. Elle a créé la Luxembourg Green Exchange (LGX) en 2016, la première plateforme mondiale de finance durable, qui compte actuellement plus de 1 400 titres de créance durables.

Par le biais de ce protocole d'accord, les deux bourses s'engagent à explorer la création d'un marché obligataire dédié aux obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité à la BRVM, et à analyser les opportunités de double cotation de titres durables. Par ailleurs, les deux institutions s'engagent à collaborer sur des programmes de formation à la finance durable dans le cadre de la BRVM Academy.

'Le renforcement de la coopération avec nos homologues africains constitue une priorité clé pour notre Bourse cette année. Nous sommes heureux de nous associer à la BRVM et de travailler ensemble pour aider la BRVM à établir un marché d'obligations durables et à permettre aux investisseurs internationaux d'identifier plus facilement les opportunités d'investissement qui financent le développement durable en Afrique de l'Ouest. Alors que l'Europe est aux commandes de la finance durable, l'Afrique ne représente qu'une fraction des émissions mondiales d'obligations vertes. Cela doit changer car des capitaux durables sont nécessaires pour financer le développement durable dans la région', a commenté Julie Becker, directeur général de LuxSE.

La Bourse de Luxembourg (LuxSE) est la porte d'accès aux investisseurs internationaux. Avec plus de 39 000 titres cotés, dont 35 000 titres de créance, provenant de 2 000 émetteurs dans 100 pays, LuxSE est la première bourse mondiale pour la cotation de titres de créance internationaux et propose une offre de services unique et intégrée couvrant les services de cotation, de négociation et d'information.

En 2016, LuxSE a lancé la Luxembourg Green Exchange (LGX) et est devenue la première bourse au monde à exploiter une plateforme entièrement dédiée aux titres durables. LGX est devenu un lieu de rencontre entre les émetteurs de produits durables et les investisseurs soucieux de leur impact, et comprend plus de 1 450 obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité de 250 émetteurs dans 50 pays.