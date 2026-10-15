Accord douanier avec les pays de l’AES

Le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) veulent harmoniser leurs procédures douanières pour fluidifier leurs échanges commerciaux.

Les principaux responsables des douanes du Togo, du Burkina Faso, du Mali et du Niger se réunissent jeudi et vendredi à Ouagadougou.

Ils préparent un espace douanier confédéral reposant sur un régime tarifaire préférentiel unique. Leurs travaux portent sur trois points : la finalisation du projet de décision instituant ce régime, l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers et l'adoption d'une réglementation commune.

Pour le Togo, l'objectif est de renforcer la coopération douanière avec ses partenaires sahéliens et de rendre le transit plus efficace.

L'interconnexion des données doit améliorer le suivi des marchandises et la coordination entre les quatre administrations. Elle doit aussi permettre de lutter contre la fraude dans les opérations de transit et de sécuriser les ressources publiques.

Le Port de Lomé, principale porte d'entrée des marchandises vers les pays du Sahel, y voit une occasion de consolider sa position stratégique et d'accroître ses échanges.

La Cédéao a levé en 2024 ses sanctions commerciales, financières et de déplacement contre le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Elles avaient été imposées après les coups d'État de 2021 à 2023, le Niger étant le plus touché en 2023.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont ensuite quitté la Cédéao, mais ils restent membres de l’UEMOA.