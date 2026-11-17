Une compagnie d’assurance qui ne peut pas payer quand le sinistre arrive ne sert à rien. C’est le constat qui guide la réforme lancée par la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), dont les acteurs sont réunis depuis lundi à Lomé pour revoir les textes de l’institution.

Adopté en juillet 1992, le traité de la CIMA a harmonisé les règles du secteur entre les États membres. Plus de trente ans plus tard, il doit s’adapter. La révision vise d’abord à renforcer la solvabilité des compagnies et la protection des assurés. Elle doit aussi moderniser la gouvernance, approfondir l’intégration régionale et ouvrir l’assurance aux populations les plus modestes, aujourd’hui largement exclues.

« Face à l’émergence de nouveaux risques et à l’impératif d’accroître le secteur des assurances en Afrique, les textes fondateurs nécessitent une évolution pour devenir un levier de croissance efficace », a expliqué le secrétaire général de la CIMA, Éric Thuisseu-Kouaghou.

Il n’existe pas de statistique fiable sur le nombre de personnes qui ont une assurance habitation ou automobile en Afrique de l’Ouest. Les organismes du secteur mesurent le marché en pourcentage du PIB et en primes encaissées, pas en nombre d’assurés. Voici les indicateurs disponibles :

Un marché très étroit

En zone CIMA, le taux de pénétration de l’activité est de 1% du PIB en moyenne, en 2023, très faible par rapport à celui du Maroc (4,5%) ou encore de l’Afrique du Sud (13,70%). La moyenne mondiale est d’environ 7 %.

Pour l’ensemble de la zone CIMA, qui compte 191,5 millions d’habitants, le total des primes émises s’élevait à 1 488 milliards de Fcfa, selon une étude présentée à la FANAF en 2023.

En 2020, chaque habitant de la zone dépensait en moyenne 13,64 dollars par an en assurance, toutes branches confondues (densité de l’assurance).

L’automobile domine, l’habitation reste marginale

L’assurance automobile est la principale branche dommages, parce que la responsabilité civile auto est obligatoire. Une grande partie des véhicules circulent pourtant sans assurance, surtout les motos-taxis.

L’assurance habitation n’est pas obligatoire. Elle concerne surtout les entreprises, les propriétaires aisés des grandes villes et les biens financés par un crédit bancaire. Pour la grande majorité des ménages, elle est pratiquement inexistante.

Pourquoi si peu d’assurés

La première raison est le niveau de revenu. Une analyse de Forbes Afrique note que le faible taux de pénétration de l’assurance en Afrique reflète une réalité élémentaire : la modestie des revenus. S’y ajoutent la méfiance envers les assureurs, souvent accusés de tarder à indemniser, et le poids de l’économie informelle.