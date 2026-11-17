Il y a quelques années, un navire pouvait patienter près de deux jours au large de Lomé avant d’accoster.

Aujourd’hui, il attend à peine une demi-journée. Le temps d’attente en rade au Port autonome de Lomé (PAL) est tombé de 43 heures en 2020 à 10 heures en 2023. Pour les armateurs comme pour les importateurs, chaque heure gagnée est de l’argent économisé.

Le ministère délégué chargé de la Promotion de l’investissement y voit un atout de compétitivité majeur. Le classement Lloyd’s List 2025 le confirme : Lomé reste le premier port à conteneurs d’Afrique de l’Ouest, 5ᵉ du continent et 92ᵉ au niveau mondial.

La rapidité n’explique pas tout. Le port bénéficie aussi de volumes de marchandises importants, d’une position stratégique sur le golfe de Guinée et d’un tirant d’eau de 16,6 mètres au Lomé Container Terminal. Peu de ports de la région peuvent accueillir les plus gros porte-conteneurs comme lui.

C’est là que se joue la bataille de l’investissement. Une usine qui importe ses matières premières ou exporte sa production a besoin d’un port rapide et fiable. Pour les entreprises qui envisagent de s’installer au Togo, le Port de Lomé n’est plus seulement une infrastructure : c’est un argument décisif.