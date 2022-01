Achetez du neuf

Les pouvoirs publics veulent encourager les automobilistes à se débarrasser de leurs vieilles guimbardes pour acheter des voitures neuves ou des occasions récentes.

Mesures incitatives, plus de taxes à l’import et pas de TVA.

Les concessionnaires et distributeurs n’ont pas encore ressenti les effets bénéfiques du dispositif introduit il y a 3 ans.

Ce contexte encourage pourtant certains à se lancer sur un étroit et ultra-compétitif.

C’est le cas de la STAM (société togolaise d'automobile et de maintenance). Elle vient de s’installer à Agoényivé (banlieue nord de Lomé) et commerciale des véhicules de marque Toyota, Suzuki et Mitsubishi, déjà distribués par CFAO.

Son directeur général, Lolo Ketevi, se veut optimiste.

‘Notre arrivée ce n'est pas de trop pour redynamiser le parc automobile’, explique-t-il.

La plupart des véhicules circulant au Togo sont des occasions importées d'Europe dont le kilométrage donne le vertige.