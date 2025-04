Activité globale en hausse, mais attention à la concurrence

Le Port Autonome de Lomé (PAL) a clôturé l’année 2024 avec une croissance globale de son activité, confirmant sa position stratégique en tant que hub maritime régional.

Selon les chiffres rendus publics par son directeur général, Fogan Adégnon, le trafic global a atteint 30,641 millions de tonnes, contre 30,085 millions en 2023, soit une progression de 1,85 %.

Cette performance masque cependant des évolutions contrastées selon les segments.

Les importations ont connu une légère baisse de 3,77 %, passant de 8,912 à 8,575 millions de tonnes. Les exportations, elles, ont chuté plus significativement, avec une régression de 19,72 % (1,832 million de tonnes contre 2,282 millions l’année précédente).

En revanche, le transbordement, fer de lance de l’activité du PAL, a poursuivi sa progression avec une hausse notable de 7,11 %. Il est passé de 18,890 millions de tonnes en 2023 à 20,233 millions de tonnes en 2024, confirmant l’ancrage du port dans le commerce maritime international comme plateforme de redistribution majeure en Afrique de l’Ouest.

Le trafic conteneurisé a également enregistré une évolution positive : 2 millions d’unités équivalent vingt pieds (EVP) en 2024 contre 1,907 million l’année précédente, soit une hausse de 5,19 %.

Concernant la desserte maritime, 1525 navires ont été accueillis, en léger recul par rapport aux 1554 navires enregistrés en 2023. Toutefois, les navires à vocation commerciale ont augmenté de 1,86 %, témoignant d’une amélioration qualitative du trafic.

Pour 2025, le PAL ambitionne d’intensifier ses efforts de digitalisation et d’amélioration continue des services. La concurrence régionale étant de plus en plus forte, notamment avec d’autres ports en eau profonde, l’innovation sera au cœur de la stratégie du port togolais.