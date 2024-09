Adhésion du Togo à la BAII

Le Togo a officiellement adhéré à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII), marquant une étape importante dans sa quête de financements pour le développement de ses infrastructures.

Une cérémonie officielle s'est déroulée à Pékin en fin de semaine, en présence du président togolais Faure Gnassingbé, célébrant cette nouvelle collaboration qui promet de grandes opportunités pour le pays.

Grâce à cette adhésion, le Togo pourra désormais accéder à des financements de la BAII pour réaliser des infrastructures d'envergure dans divers secteurs clés.

Ces investissements seront orientés vers des projets visant à promouvoir le développement durable dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’énergie, du numérique, des transports et de l’eau.

Ces initiatives permettront non seulement d’améliorer la qualité de vie des citoyens, mais aussi de renforcer la connectivité du pays, tant au niveau national que régional.

Créée en 2015 et basée à Pékin, la BAII est une institution financière internationale qui s’est donné pour mission de soutenir le développement des infrastructures à travers le monde.

En fournissant des financements pour des projets visant à favoriser la croissance économique, la connectivité régionale et le développement durable, la BAII s’est imposée comme un acteur clé dans le domaine du financement des infrastructures.

La Banque finance divers projets dans des secteurs variés, allant de l'énergie aux transports, en passant par les télécommunications et l'eau, tout en soutenant également les infrastructures urbaines et rurales. Sa mission est de renforcer les liens économiques entre les pays asiatiques et africains et de faciliter les échanges commerciaux, les investissements et la connectivité régionale.

La BAII se distingue par son engagement à promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Elle soutient des projets qui prennent en compte les aspects environnementaux et sociaux, veillant ainsi à ce que les infrastructures financées contribuent positivement à l'environnement et aux communautés locales.

En coopérant avec d'autres grandes institutions financières internationales, comme la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement, la BAII s'efforce de se positionner comme une institution multilatérale inclusive, alignée sur les meilleures pratiques internationales.

Pour le Togo, cette adhésion à la BAII représente une opportunité stratégique de diversifier ses sources de financement et de renforcer ses capacités de développement.

En rejoignant cette institution, le Togo pourra bénéficier de nouvelles ressources financières et d’un soutien technique pour mettre en œuvre ses projets de développement ambitieux, tout en s'inscrivant dans une dynamique régionale et mondiale de croissance inclusive et durable.