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Aéroport, centrale solaire, siège NSIA : les chantiers qui recrutent

Le groupe chinois Weihai International Economic & Technical Cooperative (WIETC) souhaite s'appuyer davantage sur les compétences locales pour ses prochains projets au Togo.

Dammipi Noupokou et Xinyong Lu © DR

Le groupe chinois Weihai International Economic & Technical Cooperative (WIETC) souhaite s'appuyer davantage sur les compétences locales pour ses prochains projets au Togo.

Le groupe prévoit d'intervenir sur l'extension de l'Aéroport international Gnassingbé Eyadéma (AIGE) de Lomé, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW avec stockage à Kpézindé, dans la région de la Kara, ainsi que sur la construction du siège de NSIA Vie et d'un simulateur pour la compagnie Asky.

Pour répondre à ses besoins en main-d'œuvre qualifiée, WIETC cible les étudiants des Instituts de formation en alternance pour le développement (IFAD) Bâtiment et Énergies renouvelables, dont les profils correspondent directement aux compétences recherchées. 

Le chantier du Terminal 2 de l’aéroport de Lomé, dont le démarrage est prévu en avril prochain, devrait à lui seul générer un besoin prévisionnel de quelque 500 emplois. 

La construction du siège de NSIA Vie nécessitera, pour sa part, une cinquantaine de travailleurs. Les besoins pour la centrale solaire de Kpézindé et le simulateur d'Asky seront précisés ultérieurement.

Un accord a été signé jeudi à Lomé entre WIETC et l'Agence éducation et développement (AED), qui pilote les IFAD. 

Le document a été paraphé par Dammipi Noupokou, directeur général de l'AED, et Xinyong Lu, directeur général de la Société Zhengwei Technique Togo (SZTT), filiale togolaise de WIETC, en présence de Jianjun Ma, vice-président du groupe.

Weihai International Economic & Technical Cooperative Co., Ltd (WIETC) est une entreprise publique chinoise.

Basée à Weihai, dans la province du Shandong, elle s'est progressivement structurée autour de trois activités principales : les grands travaux de construction à l'étranger, les services de main-d'œuvre internationale, ainsi que la gestion maritime et les services portuaires.

Spécialisée dans l'ingénierie et les grands travaux, l'entreprise dispose d'une solide expérience dans la construction de bâtiments, de routes, d'aéroports, de centrales hydroélectriques et d'ouvrages d'adduction d'eau.

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