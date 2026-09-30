La Russie pousse ses pions

Le patronat et les milieux d'affaires russes s'engagent à faire évoluer leurs échanges commerciaux vers des partenariats axés sur l'investissement, le transfert de technologies et la production conjointe.

En conclave à Lomé sous la coordination de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo), les opérateurs économiques des deux pays ont identifié plusieurs pistes de coopération.

La CCI-Togo a notamment présenté à la délégation russe plusieurs projets d'investissement, dont l'Académie consulaire des métiers d'Adétikopé, la gare routière de Sokodé, le projet AgriTech d'Agbélouvé dédié à l'agriculture intelligente, ainsi qu'un projet de parking structuré au centre-ville de Lomé.

La chambre consulaire souhaite également conclure un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie et mettre en place un Conseil d'affaires Togo-Russie, destiné à faciliter les échanges d'informations, les missions économiques et les rencontres entre entreprises.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la première session de la Commission mixte intergouvernementale russo-togolaise, dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre les deux pays en janvier et mars 2026.

Elle s'inscrit dans une dynamique bien plus vaste : depuis plusieurs années, la Russie a lancé une offensive diplomatique et économique en direction de l'Afrique de l'Ouest, cherchant à diversifier ses partenaires commerciaux et à contourner les marchés occidentaux sous le poids des sanctions liées à la guerre en Ukraine.

Moscou vise désormais un volume d'échanges de 40 à 50 milliards de dollars avec le continent africain à l'horizon 2030, après une hausse de plus de 60 % en cinq ans, tandis qu'un nouveau sommet Russie-Afrique doit se tenir fin octobre à Moscou avec un volet économique renforcé.

La délégation était conduite par Petrov Maxim, représentant commercial de la Russie au Nigeria et au Togo. Pas de détails cependant sur la composition de la délégation russe.