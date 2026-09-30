Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

La Russie pousse ses pions

La délégation russe et les représentants du patronat © DR

Le patronat et les milieux d'affaires russes s'engagent à faire évoluer leurs échanges commerciaux vers des partenariats axés sur l'investissement, le transfert de technologies et la production conjointe. 

En conclave à Lomé sous la coordination de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI-Togo), les opérateurs économiques des deux pays ont identifié plusieurs pistes de coopération.

La CCI-Togo a notamment présenté à la délégation russe plusieurs projets d'investissement, dont l'Académie consulaire des métiers d'Adétikopé, la gare routière de Sokodé, le projet AgriTech d'Agbélouvé dédié à l'agriculture intelligente, ainsi qu'un projet de parking structuré au centre-ville de Lomé.

La chambre consulaire souhaite également conclure un accord de coopération avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie et mettre en place un Conseil d'affaires Togo-Russie, destiné à faciliter les échanges d'informations, les missions économiques et les rencontres entre entreprises.

Cette rencontre s'est tenue en marge de la première session de la Commission mixte intergouvernementale russo-togolaise, dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre les deux pays en janvier et mars 2026. 

Elle s'inscrit dans une dynamique bien plus vaste : depuis plusieurs années, la Russie a lancé une offensive diplomatique et économique en direction de l'Afrique de l'Ouest, cherchant à diversifier ses partenaires commerciaux et à contourner les marchés occidentaux sous le poids des sanctions liées à la guerre en Ukraine.

Moscou vise désormais un volume d'échanges de 40 à 50 milliards de dollars avec le continent africain à l'horizon 2030, après une hausse de plus de 60 % en cinq ans, tandis qu'un nouveau sommet Russie-Afrique doit se tenir fin octobre à Moscou avec un volet économique renforcé.

La délégation était conduite par Petrov Maxim, représentant commercial de la Russie au Nigeria et au Togo. Pas de détails cependant sur la composition de la délégation russe.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une tontine numérique

Une tontine numérique

Première fintech togolaise agréée comme établissement de paiement par la BCEAO (Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest), Ollo Africa développe également Ohana Africa, une application dédiée à la digitalisation des tontines.

La seconde vie des coques de coco

La seconde vie des coques de coco

Dans la banlieue nord de Lomé, à Agoè-Cacavéli, les coques de noix de coco ne finissent plus forcément à la poubelle. Dans son atelier baptisé « Art Angélique », Diyane Apélété Ganda leur offre une seconde vie, les transformant en verres à vin ou à eau, en assiettes, en bols, en vases ou en carafes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.