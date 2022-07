Alliance africaine pour développer le marché des capitaux

L’Union africaine (UA) et l’Association des Bourses Africaines (ASEA) ont décidé de créer les bases d’une coopération pour développer les marchés de capitaux en Afrique.

L’UA et l’ASEA, présidée par le Togolais Edoh Kossi Amenounve, ont signé jeudi à Lusaka un protocole d’accord en ce sens.

Il vise à faciliter la collaboration entre les deux parties pour une meilleure coordination du développement des marchés de capitaux sur le continent. Il devrait également permettre un partage d’informations et une approche plus stratégique de l'intégration et de la compétitivité du secteur financier africain.

Cet accord se veut en outre un pilier dans le dispositif d’interconnexion des marchés de capitaux africains et devrait permettre aux bourses africaines de se rapprocher davantage des autorités publiques pour un plaidoyer plus efficace en faveur des marchés.

‘A travers ce rapprochement, l’ASEA ouvre une nouvelle page de son histoire et réaffirme sa vocation panafricaine. Elle compte désormais parmi les partenaires privilégiés de l’Union Africaine dans la mise en œuvre son agenda 2063 de développement socio-économique durable de notre continent’, a déclaré M. Amenounve, par ailleurs patron de la BRVM (Bourse régionale des Etats de l’UEMOA).