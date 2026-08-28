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Aného met en avant les produits locaux

La ville historique d'Aného accueillera du 2 au 6 septembre 2026 la Foire régionale Made in Togo, cinq jours dédiés à la promotion des produits locaux.

Importer moins, consommer plus de produits fabriqués sur place © republicoftogo.com

La ville historique d'Aného accueillera du 2 au 6 septembre 2026 la Foire régionale Made in Togo, cinq jours dédiés à la promotion des produits locaux.

L'événement se tiendra sur la nouvelle plage de la ville, sous l'organisation du Centre togolais des expositions et foires (CETEF-Togo 2000), en collaboration avec la commune des Lacs 1.

La foire réunira entrepreneurs, artisans et acteurs de la transformation locale autour d'exposition et de vente de produits fabriqués au Togo. 

Valoriser les produits du terroir, soutenir les filières locales et accompagner les jeunes entrepreneurs engagés dans la transformation des produits nationaux, tels sont les objectifs.

Pendant cinq jours, les participants auront l'occasion de présenter leur savoir-faire et de tisser des contacts commerciaux, dans une dynamique tournée vers la promotion de la consommation locale.

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