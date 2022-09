Après le Togo, cap sur le Rwanda

Après le Gabon, le Togo, le Bénin, le Congo, ARISE IIP a annoncé jeudi la signature d’un accord avec le gouvernement rwandais pour développement d'une zone industrielle dans le district de Bugesera.

La zone économique spéciale (ZES) aura pour objectif de promouvoir et d’attirer des investissements industriels et commerciaux multisectoriels dans le pays, ainsi que de développer la transformation locale, de matières premières en produits à haute valeur ajoutée.

Un projet identique à la Plate-forme industrielle d’Adétilopé au Togo.

La ZES devrait être opérationnelle dans trois ans.

Sa construction se fera en trois phases sur une superficie totale de 330 hectares.

La ZES aura pour objet la transformation locale du bois, l'emballage, l'agro-transformation, les matériaux de construction, la logistique et d'autres industries de transformation.

La zone se trouvera à 10 kilomètres du nouvel aéroport international du district de Bugesera, qui devrait être le plus grand aéroport du pays, et à 50km de Kigali.