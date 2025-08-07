La LCT salue le lancement de la plateforme de paiements instantanés de la BCEAO

La Ligue Togolaise des Consommateurs (LCT) a exprimé son soutien à l’initiative de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) relative au lancement prochain de la Plateforme Interopérable du Système de Paiements Instantanés (PI-SPI) dans l’espace UEMOA.

Prévue pour être opérationnelle à partir du 30 septembre 2025, cette plateforme constitue une avancée majeure dans le processus de modernisation des services financiers et de renforcement de l’inclusion financière dans les huit pays membres de l’UEMOA.

La LCT se réjouit de cette innovation qui facilitera les transactions électroniques entre tous les acteurs financiers — banques, établissements de monnaie électronique, fintechs, etc. — à travers une infrastructure unique, rapide et sécurisée.

Qu’est-ce que la PI-SPI ?

La Plateforme Interopérable du Système de Paiements Instantanés (PI-SPI) est un système conçu pour permettre à différents services de paiement numérique de fonctionner ensemble, en temps réel.

Concrètement, cela signifie que les transferts d’argent entre utilisateurs de différentes banques ou services mobiles pourront s’effectuer instantanément, 24h/24 et 7j/7, sans contrainte de réseau ou de compatibilité technique.

L’objectif principal est de simplifier les échanges, réduire les délais et démocratiser l’accès aux services financiers numériques, même pour les populations non bancarisées, notamment via le mobile money.

Tout en saluant cette avancée, la LCT appelle à une large campagne de sensibilisation afin que les consommateurs comprennent les avantages et le fonctionnement de ce nouveau système.

La LCT insiste également sur la nécessité de garantir la fiabilité, la sécurité et la fluidité des transactions, conditions essentielles pour préserver la confiance des utilisateurs dans cet environnement numérique en plein essor.

Elle se dit prête à collaborer avec les autorités monétaires pour accompagner le bon déploiement de la PI-SPI.