ASKY réduit son empreinte carbone

Basée à Lomé, la compagnie aérienne ASKY, dont l’État togolais est actionnaire, poursuit le rajeunissement de sa flotte avec l'acquisition d’un nouveau Boeing 737 MAX 8.

Ce 737 MAX 8 remplace un Boeing 737-700 NG vieux de 15 ans.

Le nouvel avion a une capacité de 177 places en Economie et de 8 sièges en Business.

Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de la compagnie de moderniser sa flotte et d’améliorer son empreinte environnementale.

Le 737 MAX 8 est équipé d’un moteur optimisé réduisant les nuisances sonores en cabine. Il garantit ainsi une expérience de vol plus agréable tout en améliorant la rentabilité des opérations de la compagnie.

ASKY dispose d’une flotte de 14 appareils essentiellement composée de Boeing 737.

La compagnie panafricaine, fondée en 2010, est pilotée depuis sa création par l’actionnaire de référence Ethiopian Airlines.

Le Boeing 737 MAX 8 a connu une suspension temporaire après deux accidents en 2018 et 2019, mais il a été remis en service en 2021 après des modifications approfondies et des mises à jour du logiciel MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des avions les plus sûrs et les plus efficaces sur le marché.

Ce modèle est utilisé par de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde, notamment pour les vols régionaux et internationaux à moyenne distance. Son efficacité énergétique et sa capacité d’accueil en font un choix privilégié pour les opérateurs cherchant à moderniser leur flotte tout en réduisant leur empreinte carbone.