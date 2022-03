Attirer les IDE en Afrique de l'Ouest

Le gouvernement togolais et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) organiseront le 15 mars un dialogue de haut niveau pour promouvoir les investissements directs étrangers (IDE) en Afrique centrale et de l'ouest.

Cette table ronde ‘‘multi-pays’’ réunira des investisseurs étrangers internationaux et des représentants des gouvernements du Togo, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, notamment.

Les principales parties prenantes du secteur privé auront l'occasion d'engager un dialogue avec les représentants des gouvernements sur l'optimisation des conditions d'investissement afin d'attirer davantage d'IDE dans la région.

Les participants du secteur privé comprendront Axian, Bechtel Africa, Engie, Infinity Power, Meridiam, Mota Engil, QAIR, SONATEL, Themis, Vinci Highways et Africa 50.

Les sujets qui seront abordés par les investisseurs et les représentants des gouvernements comprennent les opportunités d'investissement, les facteurs clés de succès pour les investisseurs, les risques et les mesures d'atténuation associées.

Les représentants des gouvernements pourront discuter de leurs plans pour attirer les IDE et de la manière dont ils favoriseront un environnement plus favorable aux investisseurs.

La MIGA est membre du Groupe de la Banque mondiale. Son rôle est de promouvoir l'investissement direct étranger dans les économies émergentes en contribuant à atténuer les risques liés aux restrictions sur la conversion et le transfert de devises, aux ruptures de contrat par les gouvernements, aux expropriations, aux guerres et aux troubles civils, et en offrant un rehaussement de crédit aux investisseurs privés et aux prêteurs.