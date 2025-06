Banque mondiale et IFC misent sur l’agriculture togolaise

La Banque mondiale vient d’approuver un financement de 300 millions de dollars en faveur du Togo pour soutenir la première phase du Programme de modernisation de l’agriculture (ProMAT), avec pour ambition de faire du pays un pôle régional de l’agroalimentaire et de la nutrition animale.

Ce financement, réparti en deux phases égales sur une période de dix ans, s’inscrit dans le cadre du Programme de transformation durable de l’agriculture (PforR).

Il vise à renforcer les institutions agricoles, étendre les services d’irrigation sur 7 200 hectares, promouvoir une agriculture intelligente face au climat, et améliorer l’accès des petits exploitants à la mécanisation, aux marchés et au financement.

Le programme prévoit aussi la gestion durable de 50 000 hectares et la création de 72 500 emplois, touchant plus de 340 000 agriculteurs, dont 114 000 femmes et 102 000 jeunes.

Il s'agit d'une initiative conjointe de la Banque mondiale, de la Société financière internationale (IFC/SFI) et de la MIGA. L’IFC apportera son expertise en matière d’agriculture contractuelle et de soutien aux agro-industries, tandis que la MIGA offrira des garanties pour faciliter les financements commerciaux.

Selon Josiane Kwenda de l’IFC, « la mobilisation des investissements privés sera déterminante pour transformer l’agriculture togolaise en un véritable levier de croissance inclusive ».