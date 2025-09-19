Rubriques

Bilan en hausse de 9,32 % au premier semestre 2025

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a tenu mercredi la 147ᵉ session ordinaire de son conseil d’administration, dirigée par Serge Ekué, président de l’institution.

Serge Ekué © DR

Les administrateurs ont examiné et validé les comptes intermédiaires arrêtés au 30 juin 2025. Le total du bilan s’établit à 4 256 478 milliards de Fcfa, contre 3 893 477 milliards au 31 décembre 2024, soit une progression de 9,32 %.

La structure financière de la Banque demeure équilibrée, avec un résultat net de 22 163 milliards. 

Les fonds propres effectifs affichent une hausse de 23,34 %, un renforcement attribué en grande partie à l’émission hybride réalisée en février 2025. Ces fonds propres représentent désormais 40,30 % du total du bilan, un niveau jugé solide par les administrateurs.

Le Conseil a salué les performances du premier semestre 2025, marquées notamment par la révision à la hausse de la perspective de la notation financière de la Banque, passée de « négative » à « stable ». Ce signal positif reflète la solidité de la stratégie financière et la résilience de l’institution dans un contexte international exigeant.

La réunion a également permis de prendre connaissance du compte-rendu du comité d’audit, confirmant le respect des standards de gouvernance et de transparence de l’institution.

La BOAD a son siège à Lomé. 

