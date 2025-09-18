La BCEAO maintient ses taux directeurs

Rubriques

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a décidé mercredi de maintenir inchangés ses principaux taux directeurs, confirmant ainsi la continuité de sa politique monétaire dans l’espace UEMOA.

Un signal de confiance pour l’économie ouest-africaine © republicoftogo.com

Les taux restent fixés à 3% pour le coefficient des réserves obligatoires, 3,25% pour le taux de refinancement des banques commerciales et 5,25% pour le guichet de prêt marginal. Cette orientation prolonge les dispositions adoptées en juin dernier.

Le Comité de Politique Monétaire (CPM) a justifié cette décision par une série de signaux encourageants :

  • une baisse progressive de l’inflation dans l’espace UEMOA
  • le dynamisme de l’activité économique,
  • et une croissance du PIB estimée à 6,3% en 2025, un niveau stable par rapport à 2024.

Ces résultats témoignent d’un redressement durable après la crise sanitaire de la Covid-19, permettant à la Banque centrale de maintenir une approche prudente sans pour autant restreindre l’accès au crédit.

En tant qu’institution monétaire de l’Union, la BCEAO a pour mission d’assurer la stabilité monétaire et financière, tout en soutenant le développement économique des huit pays membres de l’UEMOA parmi lesquels le Togo.

Malgré ce climat de confiance, la BCEAO reste attentive aux menaces susceptibles d’impacter la trajectoire économique. Son président, Jean-Claude Kassi Brou, a rappelé que le CPM accordera une attention particulière aux risques liés aux changements climatiques, à l’insécurité régionale, et aux tensions commerciales internationales.

