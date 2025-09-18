Tolérance zéro : Lomé au cœur de la lutte contre la criminalité financière

Un séminaire régional consacré à la prévention de la criminalité financière et au renforcement de la gestion des finances publiques dans les États membres de la Cédéao se tient depuis jeudi à Lomé.

Il est organisé avec l’appui du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA).

Dans le discours d’ouverture prononcé au nom du ministre de l’Économie et des Finances, par la directrice de Cabinet, Akou Mawusse Adetou Afidenyigba, il a été rappelé la priorité nationale et régionale accordée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Le pays dit vouloir rester en première ligne face à un phénomène qui menace à la fois la stabilité économique et la confiance des citoyens.

« Notre vigilance ne doit pas faiblir dans un monde où les risques terroristes et criminels s’adaptent aussi vite que les technologies progressent », a-t-elle déclaré.

Le séminaire met particulièrement l’accent sur le rôle des Commissions des Finances et du Contrôle budgétaire des Parlements. Selon les organisateurs, ces instances sont au cœur du dispositif de lutte, grâce à leur mission de contrôle, d’examen et d’évaluation des budgets publics.

Une criminalité multiforme et coûteuse

La criminalité financière prend plusieurs visages : blanchiment de capitaux, corruption, fraude fiscale, détournement de fonds publics, financement du terrorisme, voire évasion fiscale sophistiquée. Ses conséquences sont lourdes : affaiblissement des économies, perte de ressources publiques, érosion de la confiance citoyenne et frein au développement.

Les autorités togolaises espèrent que les discussions déboucheront sur des recommandations pragmatiques.