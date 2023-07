Blanchiment : nouvelles technologies à la rescousse

Le Forum de la FAPBEF*-UEMOA consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, s’est déroulé mercredi à Lomé.

Le Togo accorde une importance particulière à la lutte contre la criminalité financière, a rappelé Tchaa Bignossi Aquiteme, le président du Centif-Togo.

Ce volet figure en bonne place dans la Feuille de route gouvernementale.

Et le bras armé est la Cellule nationale de traitement des informations financières.

Pour l'Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers (APBEF), cette rencontre permet de faire le point et de renforcer l’arsenal existant.

Les banques entendent réduire au mieux les risques d'exposition et éviter ainsi d’éventuelles sanctions.

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est un défi complexe et en constante évolution du côté des bons mais également, et hélas, du côté des méchants aussi, souligné le président de la FAPBEF.

Les criminels et les terroristes utilisent des tactiques sophistiquées pour dissimuler l'origine illicite des fonds et financer leurs activités.

Face à cette réalité, il est du devoir des banques et des établissements financiers de rester en première ligne en mettant en place des mesures efficaces dans le respect des dispositions de la réglementation et de la surveillance.

Les nouvelles technologies peuvent être d’une précieuse aide. L’IA, la blockchain et l'analyse de données massives peuvent fournir des outils puissants pour détecter les schémas suspects et prévenir les activités illicites.

La coopération communautaire est évidemment. un autre pilier essentiel de la stratégie de lutte.

* Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l’UEMOA