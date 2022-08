Boire du café, c'est bon pour tout le monde

L'organisation interafricaine du café (OIAC), actuellement présidée par le Togo, a signé mardi à Abidjan un accord avec l'Université Félix Houphouët Boigny.

Il vise à stimuler la culture de la consommation de café auprès des étudiants.

Une initiative similaire existe déjà au Togo grâce à l’initiative d’Enselme Gouthon, le secrétaire exécutif du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC)

‘Le café est le deuxième produit le plus échangé au monde après le pétrole évalué à des revenus de l’ordre de 466 milliards de dollars en 2021. L’Afrique est le berceau du café Arabica et Robusta et est le deuxième plus grand continent au monde où le plus grand nombre de pays cultivent du café’, a rappelé M. Gouthon.

L’OIAC a développé l’initiative ‘DACBA’ (Drink African Coffee Build Africa) (Boire le Café Africain Construit l’Afrique / BOCA). Elle sera mise en œuvre dans le cadre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

L’implémentation de cette initiative devrait stimuler la consommation intérieure de café et améliorer les revenus et les moyens de subsistance des producteurs africains de café.