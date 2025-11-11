Boom du tertiaire : 61,9 % du PIB en 2024

Le secteur tertiaire continue de dominer l'économie togolaise, avec une contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) qui atteint 61,9 % en 2024, contre 61,3 % en 2022. Cette tendance confirme l'expansion constante des activités de services, reflet de la transformation économique et sociétale en cours dans le pays.

Cette progression s'accompagne d'une légère contraction du secteur primaire, qui passe de 18,7 % à 18 %, tandis que le secteur secondaire reste relativement stable, maintenant sa contribution au PIB à hauteur de 20 %. Ces chiffres illustrent un basculement progressif vers une économie davantage portée par les services, en particulier dans la capitale Lomé et ses périphéries.

Le tertiaire au Togo couvre un large éventail d'activités, notamment le commerce, les transports, la construction, les télécommunications, les services financiers, l'éducation, la santé et l'administration publique. Cette diversification s'inscrit dans une dynamique d'urbanisation et de digitalisation accrue, moteur d'emplois et d'innovations dans le pays.

Comparativement aux autres pays de l'UEMOA, le Togo se positionne comme la deuxième économie de services de l'Union, juste derrière la Côte d'Ivoire (62,3 %). Il devance le Bénin (58,4 %), le Burkina Faso (55 %) et le Sénégal (39,6 %), confirmant ainsi son avance dans le domaine des services.

Cependant, cette performance appelle à un rééquilibrage.

Le défi reste de redynamiser le secteur secondaire, en particulier l'industrie, et de transformer en profondeur l'agriculture pour assurer une croissance inclusive et durable. Le développement de ces secteurs permettra de diversifier davantage l'économie, réduire les inégalités régionales et consolider les acquis du secteur tertiaire.

En somme, le Togo poursuit sa mutation économique avec des indicateurs prometteurs dans les services, tout en devant relever les défis de l'industrialisation et de la modernisation du secteur agricole pour soutenir un développement harmonieux et résilient.