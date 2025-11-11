Rubriques

Le Togo resserre ses liens avec les institutions bancaires africaines

Faure Gnassingbé s’est entretenu lundi à Abou Dhabi avec le directeur général d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Jérémy Awori.

Jérémy Awori (G) et Faure Gnassingbé lundi à Abou Dhabi © DR

Les échanges ont porté sur trois sujets : le développement du secteur bancaire et financier, le rôle des institutions africaines dans la promotion de la croissance économique, ainsi que le renforcement du partenariat entre le Togo et Ecobank.

Le président du Conseil a également reçu Kammogne Fokam, fondateur du Groupe Afriland First Bank, et Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’ouest et du Centre.

M. Gnassingbé a participé hier dans la capitale des Emirats Arabes Unis (EAU) au lancement du Plan national de Développement (PND) du Tchad qui s’inspire de celui mis en oeuvre au Togo il y a quelques années.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Boom du tertiaire : 61,9 % du PIB en 2024

Le secteur tertiaire continue de dominer l'économie togolaise, avec une contribution au Produit Intérieur Brut (PIB) qui atteint 61,9 % en 2024, contre 61,3 % en 2022. Cette tendance confirme l'expansion constante des activités de services, reflet de la transformation économique et sociétale en cours dans le pays.

Statistiques minières : sortir de l’ombre l’exploitation artisanale

Le gouvernement s’attaque à une zone d’ombre de son économie : l’exploitation minière artisanale. Jusqu’à présent, seules les activités industrielles étaient prises en compte dans les statistiques officielles, laissant de côté un pan pourtant important et rémunérateur du secteur extractif.

