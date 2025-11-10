Le Président du Conseil Faure Gnassingbé, a pris part lundi à Abu Dhabi au Forum sur le commerce et l’investissement au Tchad, une rencontre internationale consacrée au lancement du Plan Tchad Connexion 2030. L’événement marque une mobilisation forte de la communauté internationale pour soutenir la transformation structurelle du Tchad et du Sahel.

Lors de son intervention, M. Gnassingbé a salué l’initiative du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, soulignant que le développement du Sahel est un enjeu continental et global, touchant à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité de toute l’Afrique.

Le chef du Conseil togolais a mis en avant quatre priorités : l’intégration régionale, le développement sahélien, la souveraineté collective par la connexion des infrastructures et des marchés, et la mobilisation du capital africain.

« Connecter l’Afrique, c’est bâtir une souveraineté collective », a-t-il déclaré, appelant à une coalition d’investisseurs africains et internationaux pour faire du Sahel un moteur de croissance.

Faure Gnassingbé a également souligné que l’Afrique dispose des ressources pour financer son avenir à condition de créer un cadre de gouvernance et d’investissement clair, stable et crédible.

Le forum a été ponctué de panels autour des leviers de développement (infrastructures, ressources, capital humain) et visait à renforcer les synergies entre États, bailleurs et investisseurs pour une Afrique mieux intégrée et durablement prospère.