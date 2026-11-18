Investisseurs et très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) togolaises se sont retrouvés mardi à Lomé pour une table ronde consacrée au financement alternatif.

La rencontre a été organisée dans le cadre du programme IYBA-SEED (Investing in Young Businesses in Africa – Supporting Entrepreneurship Ecosystem Development). C’est une initiative Team Europe qui soutient l’entrepreneuriat, l’emploi et les écosystèmes d’affaires en Afrique subsaharienne.

L’Union européenne a lancé cette approche en 2020. Elle réunit les institutions européennes, les États membres et leurs organismes de financement, comme la Banque européenne d’investissement (BEI) ou les agences nationales de développement. Ils mettent leurs moyens en commun et agissent d’une même voix auprès des pays partenaires. L’objectif est d’éviter que les projets se dispersent et de gagner en impact.

Arouna Roshanian dirige le programme de développement du secteur privé à la Délégation de l’UE au Togo. Selon elle, les business angels financent la croissance des jeunes entreprises prometteuses dès la phase d’amorçage. Ils aident aussi à créer des liens durables entre entrepreneurs et investisseurs, et apportent expertise, réseaux et accompagnement stratégique.

Pour elle, les jeunes entreprises togolaises ne manquent ni de motivation ni d’idées, mais des garanties qu’exigent les banques pour accorder un prêt. « Les jeunes entreprises du Togo sont nombreuses et motivées. Elles ont un potentiel énorme, mais restent souvent sous-financées et peu accompagnées », a-t-elle résumé.

Les business angels ne remplacent pas les banques. Ils interviennent au moment décisif où une entreprise prometteuse doit franchir un cap. « Notre ambition commune est que davantage d’entreprises portées par des jeunes et des femmes, à Lomé comme dans les régions, puissent accéder à ces opportunités, grandir et créer de l’emploi », a souligné Mme Roshanian.

Cvijeta Jekić, directrice du programme IYBA-SEED, partage cet objectif. Pour elle, au Togo, les entrepreneurs cherchent des partenaires et des investisseurs sont prêts à soutenir des projets dès leurs débuts. Mais ils ont encore trop peu d’occasions de se rencontrer et d’engager une vraie discussion. La rencontre de Lomé veut combler ce manque.