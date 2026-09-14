Cacao de Wawa : une nouvelle étape vers le marché français

Les producteurs de cacao de la préfecture de Wawa se sont engagés à livrer plus de 500 kg de fèves à la Chocolaterie J.C. Berton, dirigée par le maître chocolatier français Jean-Claude Berton.

Attendu prochainement au Togo, il rencontrera les producteurs afin de mieux comprendre leurs conditions de travail, d'échanger sur l'amélioration de la qualité et d'identifier des pistes de formation, de recherche et de développement pour la filière.

Cette chocolaterie artisanale est située à Availles-en-Châtellerault, dans la Vienne.

Sa spécialité la plus connue est L’Omegachoco, un chocolat noir bio composé notamment de 75 % de fèves de cacao bio et de graines de lin concassées bio, présenté comme riche en oméga-3, fibres et magnésium. La maison produit aussi des tablettes, rochers pralinés, ballotins, poudres de cacao et plusieurs spécialités régionales.