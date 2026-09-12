L'Etat dépense avec prudence

La masse salariale de l'État s'est établie à 181,07 milliards de Fcfa à fin juin 2026, soit 48,5 % de la prévision annuelle, selon les données de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique (DGTCP).

Les dépenses de personnel progressent de 10,2 % sur un an, une hausse attribuée notamment aux évolutions en grade des fonctionnaires et à l'intégration de nouveaux agents recrutés dans les ministères sectoriels.

Conséquence directe de cette dynamique : le ratio masse salariale sur recettes fiscales atteint 35,7 % à fin juin, dépassant légèrement l'objectif annuel fixé à 34,1 %.

Du côté des recettes, l'État a engrangé 507,82 milliards au premier semestre, en hausse de 14,3 % par rapport à la même période de 2025.

Sur le volet des dépenses, les charges courantes se sont élevées à 423,21 milliards, en recul de 9,5 % sur un an, tandis que les dépenses totales ont atteint 647,06 milliards, portant le taux d'exécution budgétaire à 39,7 % à mi-parcours de l'exercice.