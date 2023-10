Café-cacao : la commercialisation est lancée

Le secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), Enselme Gouthon, a donné samedi le coup d’envoi de la campagne de commercialisation du café et du cacao.

La cérémonie s’est déroulé à Kpalimé (120km de Lomé) en présence du ministre du Commerce.

La région autour de Kpalimé fournit plus de 80 % de la production nationale de café et de cacao.

‘Bien que le Togo soit un pays avec une production modeste, la qualité de son café et de son cacao, la bonne expertise de ses représentants, et la politique d’ouverture du président Faure Gnassingbé, lui valent une très bonne réputation à l’international’, a déclaré M. Gouthon.

Lors de la campagne 2022-2023, les tonnages exportés ont augmenté. 3.500 tonnes de café et 9.000 tonnes de cacao ont été exportées ; soit un peu plus que la campagne précédente.

‘La campagne 2023-2024 s’annonce, au plan international, comme une année d’opportunités pour les différents acteurs dans le sous-secteur café et cacao’, a souligné Enselme Gouthon.

Le café est la deuxième matière première la plus échangée au monde après le pétrole et la boisson la plus consommée après l’eau. Il est produit dans plus de 50 pays, par environ 100 millions de petits producteurs.

Le café est très important pour l'Afrique, car il constitue une source de revenus pour au moins 60 millions de personnes sur le continent.

A noter que la présidence de l’Organisation internationale du café (OIC) est assurée depuis début octobre par Enselme Gouthon.