Café-cacao : les femmes en première ligne

La filière café/cacao est animée par un nombre important de femmes, tant dans la production la transformation que dans la commercialisation.

Leur rôle économique est essentiel.

Pour les aider, l’Organisation mondiale du commerce équitable, en collaboration avec le Comité de Coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), a initié le projet ‘Building Fair Bridges West Africa’ qui a permis de renforcer leurs capacités.

Cette initiative a permis d'améliorer leurs compétences financières et commerciales afin que leurs entreprises deviennent plus rentables et leurs revenus plus importants.

200 femmes ont bénéficié du projet et viennent de recevoir leur diplôme des mains d’Enselme Gouthon, secrétaire général du CCFCC.