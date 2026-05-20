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Campagne cotonnière en péril ?

À quelques semaines du lancement de la nouvelle campagne cotonnière, les producteurs font grise mine.

Koussouwè Kouroufei © republicoftogo.com

À quelques semaines du lancement de la nouvelle campagne cotonnière, les producteurs font grise mine.

Sur les 13 milliards de Fcfa qui leur sont dus au titre de la campagne écoulée, seulement 7,2 ont été versés par le groupe Olam, principal actionnaire de la Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT). Le reliquat reste bloqué, au cœur d'un différend financier entre Olam et l'État togolais.

« La situation est grave. Nous ne savons même plus avec quels moyens relancer la campagne », alerte Koussouwè Kouroufei, président du conseil d'administration de la Fédération Nationale des Groupements de Producteurs de Coton du Togo (FNGPC). Les semis auraient déjà dû démarrer dans les zones de production du nord du pays.

La fédération  en appelle au ministère de l’Agriculture.

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