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Stabilité, structuration et attractivité au rendez-vous

L'entrepreneuriat togolais confirme sa solidité. Selon les données du Centre de formalités des entreprises (CFE), 5 710 nouvelles sociétés ont été créées au cours des quatre premiers mois de 2026, contre 5 599 sur la même période en 2025.

Certaines données ne sont pas analysées © republicoftogo.com

L'entrepreneuriat togolais confirme sa solidité. Selon les données du Centre de formalités des entreprises (CFE), 5 710 nouvelles sociétés ont été créées au cours des quatre premiers mois de 2026, contre 5 599 sur la même période en 2025, soit une progression de 2%, modeste mais révélatrice d'une stabilité de l'environnement des affaires.

Au-delà du volume, c'est la qualité des créations qui retient l'attention. Sur les 5 710 nouvelles entités, 2 299, soit 40,3%,  sont des personnes morales, principalement des SARL. Un signal positif : des structures plus capitalisées, plus formalisées, et donc plus susceptibles de générer une croissance économique durable que les entreprises individuelles.

L'autre enseignement majeur est la progression des créations par des ressortissants étrangers : en hausse de plus de 14% sur un an.

Toutefois, deux indicateurs manquent : le taux réel d’engagement des structures nouvellement créées et le nombre d’emplois créés.

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