Une délégation du FMI sur le site de la PIA

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) a effectué lundi une visite de travail sur le site de la Plateforme industrielle d'Adetikopé (PIA), dans la banlieue nord de Lomé.

Ce déplacement avait pour objectif d'explorer les opportunités d'investissement dans le secteur industriel local.

Les experts du FMI ont pu découvrir les infrastructures proposées par cette plateforme : usines de transformation, port sec …

Depuis on inauguration en 2021, la PIA a attiré plusieurs entreprises, notamment asiatiques.