Campagne nationale pour mesurer l’inclusion financière

Du 6 novembre au 6 décembre, une campagne de collecte de données sera menée à travers le pays.

Elle vise à recueillir des informations auprès des ménages et des entreprises pour mieux cerner l'accès réel aux services financiers. L’opération est organisée par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED) en coopération avec la BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest).

Les résultats permettront d’avoir des informations précises sur le taux de bancarisation formelle et informelle, l’accès au crédit, le niveau d’épargne dans les institutions financières, l’utilisation des services financiers digitaux ou traditionnels et le taux de remboursement des prêts.

Ces données sont cruciales pour adapter les politiques publiques, orienter les investissements et renforcer les outils existants, afin de garantir que toutes les couches sociales bénéficient pleinement des dispositifs financiers disponibles.

Le Togo s’est engagé depuis plusieurs années dans une dynamique de bancarisation et de modernisation du système financier, avec des résultats encourageants salués au sein de l’espace UEMOA. La stratégie nationale d’inclusion financière, adoptée en 2021, a permis de booster l’usage des services financiers, notamment grâce à la digitalisation et à la vulgarisation des services de mobile money.