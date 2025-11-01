Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Commerce intra-africain : le Forum Biashara déplacé au printemps 2026

Une Zone de libre-échange continentale africaine prometteuse © republicoftogo.com

Initialement prévu du 3 au 5 novembre 2025 à Lomé, le Forum des affaires de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), dénommé Biashara Africa 2025, a été reporté à une nouvelle date : du 30 mars au 1er avril 2026. 

Les inscriptions en ligne restent toutefois ouvertes.

Porté par l’Union africaine, ce forum vise à accélérer l’intégration économique du continent à travers une meilleure compréhension des défis, mais surtout des opportunités concrètes qu’offre la Zlecaf.

À terme, la zone doit permettre de créer un marché unique africain regroupant 1,3 milliard de consommateurs, en supprimant progressivement les barrières douanières entre les pays membres.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Paiements sans frontières

Paiements sans frontières

La filiale togolaise du groupe Ecobank vient d’introduire un nouveau service de transferts d’argent transfrontaliers instantanés. Ce dispositif, fruit d’un partenariat avec la fintech singapourienne Thunes, marque une avancée dans la modernisation des services bancaires.

Plaidoyer fort de la BRVM pour une transformation financière de l’Afrique

Plaidoyer fort de la BRVM pour une transformation financière de l’Afrique

Le coup d’envoi de la deuxième édition du West African Sustainable Finance Forum (WASFIF) a été donné à Dakar avec une première journée marquée par une série d’échanges de haut niveau. Parmi les temps forts, le discours inaugural délivré par le patron de la BRVM (Bourse commune aux 8 pays de l’UEMOA), le Togolais Edoh Kossi Amenounve.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.