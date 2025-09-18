Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Cap sur la Biélorussie

L’édition 2025 de l’exposition industrielle internationale INNOPROM se déroulera du 29 septembre au 1er octobre à Minsk (Biélorussie). Le Togo y prendra part, aux côtés de nombreux pays et acteurs du secteur industriel.

Une opportunité pour l’industrialisation du Togo © DR

L’édition 2025 de l’exposition industrielle internationale INNOPROM Central Asia se déroulera du 29 septembre au 1er octobre à Minsk (Biélorussie). Le Togo y prendra part, aux côtés de nombreux pays et acteurs du secteur industriel.

Organisé au Centre d’exposition international Belexpo, cet événement constitue une plateforme d’échanges et de coopération, rassemblant représentants de diverses industries, entreprises innovantes, investisseurs et agences gouvernementales.

Pour les autorités togolaises, la participation des entreprises nationales représente une opportunité d’explorer les dernières innovations industrielles et d’analyser les perspectives de coopération bilatérale et multilatérale.

C’est la première fois que Minsk accueille cet événement qui ambitionne de renforcer la coopération industrielle internationale. L’édition 2025 mettra l’accent sur la promotion des technologies innovantes, des projets conjoints et des solutions de haute technologie, autant de leviers pour accompagner la modernisation des économies partenaires.

La prochaine rencontre se déroulera en Arabie saoudite en février 2026.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Sécurité économique : le GIABA a besoin de plus de moyens

Sécurité économique : le GIABA a besoin de plus de moyens

Les décideurs budgétaires des États membres de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) sont réunis depuis lundi à Lomé pour une rencontre consacrée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Signature d’un accord stratégique entre le FSA et l’EIFO

Signature d’un accord stratégique entre le FSA et l’EIFO

Une cérémonie officielle s’est déroulée lundi au ministère de l’Économie et des Finances à Lomé, consacrant la signature d’un accord-cadre majeur entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et le Fonds Danois pour l’Exportation et l’Investissement (EIFO).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.