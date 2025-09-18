Cap sur la Biélorussie

L’édition 2025 de l’exposition industrielle internationale INNOPROM Central Asia se déroulera du 29 septembre au 1er octobre à Minsk (Biélorussie). Le Togo y prendra part, aux côtés de nombreux pays et acteurs du secteur industriel.

Organisé au Centre d’exposition international Belexpo, cet événement constitue une plateforme d’échanges et de coopération, rassemblant représentants de diverses industries, entreprises innovantes, investisseurs et agences gouvernementales.

Pour les autorités togolaises, la participation des entreprises nationales représente une opportunité d’explorer les dernières innovations industrielles et d’analyser les perspectives de coopération bilatérale et multilatérale.

C’est la première fois que Minsk accueille cet événement qui ambitionne de renforcer la coopération industrielle internationale. L’édition 2025 mettra l’accent sur la promotion des technologies innovantes, des projets conjoints et des solutions de haute technologie, autant de leviers pour accompagner la modernisation des économies partenaires.

La prochaine rencontre se déroulera en Arabie saoudite en février 2026.