Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Le PAL veut devenir un hub africain incontournable

Le Port autonome de Lomé (PAL) a dévoilé lundi un programme de développement de ses infrastructures. 

Abdoul-Razak Derman © republicoftogo.com

Le Port autonome de Lomé (PAL) a dévoilé lundi un programme de développement de ses infrastructures. 

Renforcer les capacités logistiques, améliorer les conditions de traitement des navires et marchandises, et consolider une position stratégique en Afrique de l’Ouest, tels sont les grands axes.

Abdoul-Razak Derman, directeur commercial du PAL, a annoncé une extension de la darse de Lomé Container Terminal, ainsi que de la réhabilitation, l’extension et la modernisation du quai minéralier.

Pour mieux desservir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le PAL prévoit la création d’un port sec à l’intérieur du pays. Cette infrastructure rapprochera la marchandise des opérateurs économiques de ces pays enclavés, facilitant leur accès aux flux internationaux.

Afin d’assurer un transport fluide et à moindre coût, les voies ferroviaires existantes seront réhabilitées et de nouvelles lignes aménagées, reliant directement le port sec aux quais de Lomé.

Dans le cadre de cette modernisation, les autorités portuaires envisagent également de délocaliser les activités de vente de véhicules d’occasion. Les espaces ainsi libérés seront réaffectés aux activités portuaires prioritaires, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle de la plateforme.

Premier port à conteneurs d’Afrique de l’Ouest et centrale, le PAL a traité près de 2 millions d’EVP en 2024, avec plus de 30 millions de tonnes de trafic et une progression marquée du transbordement. Ces performances lui valent une place parmi les cinq premiers ports africains et le rang de 93ᵉ port mondial.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Signature d’un accord stratégique entre le FSA et l’EIFO

Signature d’un accord stratégique entre le FSA et l’EIFO

Une cérémonie officielle s’est déroulée lundi au ministère de l’Économie et des Finances à Lomé, consacrant la signature d’un accord-cadre majeur entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et le Fonds Danois pour l’Exportation et l’Investissement (EIFO).

Commerce, industrie et agriculture ont tiré la croissance en 2024

Commerce, industrie et agriculture ont tiré la croissance en 2024

L’économie togolaise a enregistré une croissance annuelle de 6,5 % en 2024, contre 6,2 % l’année précédente, selon les dernières estimations publiées vendredi par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques et Démographiques (INSEED).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.