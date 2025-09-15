Le PAL veut devenir un hub africain incontournable

Le Port autonome de Lomé (PAL) a dévoilé lundi un programme de développement de ses infrastructures.

Renforcer les capacités logistiques, améliorer les conditions de traitement des navires et marchandises, et consolider une position stratégique en Afrique de l’Ouest, tels sont les grands axes.

Abdoul-Razak Derman, directeur commercial du PAL, a annoncé une extension de la darse de Lomé Container Terminal, ainsi que de la réhabilitation, l’extension et la modernisation du quai minéralier.

Pour mieux desservir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le PAL prévoit la création d’un port sec à l’intérieur du pays. Cette infrastructure rapprochera la marchandise des opérateurs économiques de ces pays enclavés, facilitant leur accès aux flux internationaux.

Afin d’assurer un transport fluide et à moindre coût, les voies ferroviaires existantes seront réhabilitées et de nouvelles lignes aménagées, reliant directement le port sec aux quais de Lomé.

Dans le cadre de cette modernisation, les autorités portuaires envisagent également de délocaliser les activités de vente de véhicules d’occasion. Les espaces ainsi libérés seront réaffectés aux activités portuaires prioritaires, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle de la plateforme.

Premier port à conteneurs d’Afrique de l’Ouest et centrale, le PAL a traité près de 2 millions d’EVP en 2024, avec plus de 30 millions de tonnes de trafic et une progression marquée du transbordement. Ces performances lui valent une place parmi les cinq premiers ports africains et le rang de 93ᵉ port mondial.