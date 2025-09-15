Signature d’un accord stratégique entre le FSA et l’EIFO

Une cérémonie officielle s’est déroulée lundi au ministère de l’Économie et des Finances à Lomé, consacrant la signature d’un accord-cadre majeur entre le Fonds de Solidarité Africain (FSA) et le Fonds Danois pour l’Exportation et l’Investissement (EIFO).

Cet acte marque une étape importante dans la consolidation de la coopération financière internationale au service du développement durable en Afrique.

Le protocole d’accord scelle une alliance stratégique entre deux institutions de premier plan.

Il vise à mobiliser des ressources financières et techniques afin de soutenir des projets structurants dans 23 États membres du FSA, autour de priorités cruciales :

les énergies renouvelables,

les infrastructures durables,

l’agriculture résiliente,

la gestion de l’eau,

la santé,

et les entreprises sociales.

Le FSA mettra à profit son ancrage régional et sa fine connaissance des écosystèmes africains pour identifier et promouvoir des projets viables. L’EIFO, bras financier du gouvernement danois, apportera quant à lui l’expertise technologique des entreprises danoises, reconnues mondialement dans les domaines des technologies vertes, ainsi que des solutions innovantes de financement.

L’accord introduit plusieurs mécanismes de collaboration :

identification conjointe de projets éligibles,

promotion d’entreprises danoises auprès des États africains,

financement direct avec garanties du FSA,

contre-garanties de l’EIFO pour sécuriser davantage les investissements.

Lors de son allocution, le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances,

Stéphane Tchasso Kpowbie Akaya, qui représentait le ministre, a salué « une opportunité formidable pour l’ensemble des États membres et une étape cruciale dans la quête d’investissements durables et innovants ».

De son côté, Werner Grub, directeur général de l’EIFO, a déclaré :« Cet accord cadre parfaitement avec notre mission : soutenir la transition verte tout en permettant aux entreprises danoises de contribuer de manière significative au développement durable de l’Afrique. »

Quant à Abdourahmane Diallo, directeur général du FSA, il a souligné : « Ce partenariat marque un tournant. Il diversifie nos instruments financiers et facilite l’accès de nos États membres à des technologies et financements de pointe. C’est une preuve de la confiance internationale envers le modèle du FSA. »

Une dynamique déjà enclenchée

Les équipes techniques du FSA et de l’EIFO entameront sans délai l’identification et l’évaluation de projets pilotes, destinés à démontrer rapidement l’efficacité de cette alliance.

Avec cette signature, Lomé s’affirme une fois encore comme un pôle régional de référence pour les initiatives financières et de développement durable, renforçant ainsi le rôle du Togo dans la transformation économique et écologique du continent africain.

EIFO est la banque nationale de promotion et l’agence de crédit à l’exportation du Danemark. Elle propose des solutions financières pour soutenir les exportations et les investissements internationaux des entreprises danoises.