Capital renforcé, gouvernance modernisée : la réforme saluée

Un cadre plus strict pour une finance plus inclusive © republicoftogo.com

Les acteurs de la microfinance ont salué vendredi l’adoption en conseil des ministres du projet de loi portant sur la réglementation du secteur.

Pour eux, cette réforme marque une étape importante vers un système plus solide et plus inclusif.

Le texte adopté la veille vise à renforcer la stabilité financière, améliorer la protection des usagers et aligner le pays sur les standards internationaux. Selon l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD), la loi introduit des changements profonds, notamment l’augmentation du capital social, la transformation des statuts juridiques et un renforcement de la gouvernance.

Les institutions qui ne pourront satisfaire aux nouvelles exigences de capital seront appelées à se regrouper, ce qui devrait réduire leur nombre tout en consolidant leur capacité financière. 

La réforme prévoit également la mise en place de dispositifs tels que le Bureau d’information sur le crédit (BIC), un fonds de garantie et le développement de la monétique pour améliorer l’inclusion financière.

Vers une nouvelle gouvernance des investissements

Une concertation de trois jours s’est ouverte mercredi à Lomé pour renforcer les capacités des décideurs publics sur les cadres juridiques et institutionnels encadrant les investissements, notamment les traités, les contrats et les codes d’investissement.

Le Togo sollicite le marché régional

Le Trésor public togolais effectuera un retour sur le marché financier régional le 3 mars prochain, avec une opération d’émission de titres publics d’un montant global de 20 milliards de Fcfa.

