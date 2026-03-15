'On crée la richesse, aidez-nous à la développer'

Les grandes entreprises, piliers fiscaux et économiques du Togo, appellent à un environnement des affaires plus favorable.

Elles représentent 20% des recettes fiscales et génèrent plus de 13 000 emplois directs. Elles font face à des défis structurels qui limitent leur contribution au développement.

À l'issue d'une concertation avec l'Association des Grandes Entreprises du Togo (AGET), le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Lilas Trimua, a dressé dimanche un tableau sans complaisance des difficultés identifiées : pression fiscale, insuffisances infrastructurelles et environnement des affaires perfectible.

Les industriels ont également plaidé pour un renforcement du tissu productif et la création de chaînes de valeur structurantes, conditions indispensables à la montée en puissance d'une industrie togolaise compétitive et souveraine.

Le ministre a assuré que ces préoccupations seront traitées avec sérieux, dans le cadre de la vision portée par le président du Conseil Faure Gnassingbé, celle de rassembler les acteurs économiques, protéger les entreprises et ériger le secteur privé en véritable moteur de croissance.