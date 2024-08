Capitalisation boursière de 15 milliards de dollars

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a marqué un jalon historique ce jeudi 8 août 2024, en franchissant pour la première fois la barre des 9000 milliards de francs CFA de capitalisation boursière sur son marché des actions, soit environ 15 milliards de dollars.

Cette performance inédite vient couronner une décennie de croissance continue et témoigne de la vitalité du marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ce cap symbolique s’inscrit dans une série de progressions marquantes de la capitalisation boursière de la BRVM. Le seuil des 4000 milliards de FCFA avait été atteint le 13 décembre 2012, suivi des 5000 milliards le 27 mai 2013, des 6000 milliards le 29 janvier 2014, des 7000 milliards le 9 juillet 2015, et enfin des 8000 milliards le 12 septembre 2023. En moins de huit mois cette année, la BRVM a ajouté environ 1500 milliards de FCFA à sa capitalisation, enregistrant une croissance de 20%.

Plusieurs éléments expliquent cette dynamique positive. La bonne santé financière des sociétés cotées, particulièrement dans les secteurs bancaire et des télécommunications, a joué un rôle clé dans l'atteinte de ces performances.

De plus, les réformes réglementaires majeures entreprises sur le marché ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Ces réformes incluent la revue des compartiments de la BRVM, l’introduction de nouveaux critères de cotation, le fractionnement, le flottant, ainsi que les volumes minimums, facilitant ainsi l’accès aux actions pour les petits investisseurs.

L'évolution positive de la microstructure du marché, couplée à des actions de promotion telles que l’organisation de Roadshows et les BRVM Awards, a également attiré un nombre croissant d'investisseurs régionaux et internationaux, renforçant l'attractivité du marché au fil des années.

Une Résilience Face aux Chocs

Cette performance reflète également la résilience des économies de l’UEMOA aux chocs endogènes et exogènes, ainsi que leur capacité à maintenir une croissance soutenue. La BRVM, en tant que pilier du marché financier régional, a su capitaliser sur cette dynamique pour se positionner parmi les principales places boursières africaines.

Fort de cette réussite, la BRVM entend poursuivre sur cette lancée en introduisant de nouvelles initiatives et réformes visant à dynamiser davantage le marché. Ces efforts visent à soutenir le développement économique de l’UEMOA et à consolider la position de la BRVM sur l'échiquier boursier africain.

Avec cette performance, la BRVM se maintient à la 5e place des bourses africaines en termes de capitalisation boursière, derrière Johannesburg, Casablanca, Le Caire et Lagos. Cette position confirme son rôle central dans le financement des économies ouest-africaines et sa capacité à attirer des investissements à la fois régionaux et internationaux.

La Bourse régionale est dirigée par le Togolais Kossi Amenounve.