Carrières : la région Maritime dope l'économie locale

Près de 340 000 m³. C'est le volume de migmatite extrait en 2023 dans les carrières de la région Maritime, selon des chiffres publiés par le ministère des Ressources minières.

Cette roche, essentielle à la fabrication des granulats, alimente en grande partie le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Deux acteurs se partagent l'essentiel de la production : Togo Carrière, avec 200 855 m³, et Granutogo, avec 138 422 m³.

Au-delà du BTP, ces carrières pèsent aussi sur l'économie des communes.

En 2023*, les collectivités concernées ont perçu 251 millions de Fcfa au titre des produits d'exploitation, contre 133 millions un an plus tôt.

Ces recettes proviennent des taxes prélevées sur les flux de transport de matériaux à la sortie des sites. À cela s'ajoute une contribution de 0,75 % du chiffre d'affaires des entreprises minières, versée au Fonds de développement local et régional.

Reste que cette exploitation ne se fait pas sans contraintes. Le ministère rappelle que les exploitants sont tenus de réhabiliter les sites une fois l'activité terminée, de limiter les poussières et les nuisances sonores, de sécuriser les fronts de taille et de gérer correctement les eaux de ruissellement.

Des exigences jugées incontournables pour préserver l'environnement et la sécurité des populations riveraines.

* Derniers chiffres connus