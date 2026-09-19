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Présence massive de l'Inde à la prochaine Foire de Lomé

Des secteurs porteurs pour le Togo © republicoftogo.com

Prévue du 27 novembre au 13 décembre 2026, la Foire Internationale de Lomé (FIL) accueillera l'Inde comme pays Invité d’honneur.

Cette participation traduit l'intérêt réel que New Delhi porte à ce rendez-vous commercial, et au-delà aux opportunités présentes en Afrique.

De nombreux exposants indiens sont attendus, selon les organisateurs. Equipements agricoles, électronique, médicaments génériques, engrais, produits manufacturés. Tels sont les produits qui seront présentés.

La FIL a la particularité d’être une exposition professionnelle et grand public.

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