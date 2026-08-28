Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

« Chaque chiffre doit raconter une histoire vraie »

Le nouveau Conseil national de la comptabilité (CNC) a été lancé vendredi sous la présidence de Badanam Patoki, le ministre de l’Economie et de la Veille stratégique, qui représentait son collègue des Finances et du Budget.

Photo de famille lors du lancement du CNC © DR

Le nouveau Conseil national de la comptabilité (CNC) a été lancé vendredi sous la présidence de Badanam Patoki, le ministre de l’Economie et de la Veille stratégique, qui représentait son collègue des Finances et du Budget.

"La comptabilité n'est pas seulement une technique d'enregistrement et de présentation des opérations. Elle constitue également un langage de transparence, de gouvernance et de confiance », a rappelé M. Patoki soulignant les enjeux liés aux exigences de l'OHADA, de l'UMOA et des investisseurs internationaux en matière de qualité de l'information financière.

Organe consultatif de l'État en matière de normalisation comptable, le CNC est chargé d'harmoniser les pratiques comptables entre secteurs public et privé. Ses membres, représentant l'État, l'Ordre des experts comptables, le secteur privé, les universités et les tribunaux, auront pour mission d'émettre des avis sur la réglementation, de formuler des recommandations à l'intention du Conseil comptable ouest-africain, et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de comptabilité.

Le représentant ministériel a appelé les membres du Conseil à faire preuve d'éthique, de discipline et d'excellence professionnelle, insistant sur la nécessité d'une gouvernance rigoureuse.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2026-2031 qui vise à renforcer la gouvernance économique, améliorer l'environnement des affaires et faire du secteur privé un moteur de la transformation structurelle.

« Vous aurez la lourde mission de faire en sorte que chaque chiffre raconte une histoire vraie », a conclu M. Patoki.

Le mot de bienvenue a été prononcé par Elanyo Emegnimo, directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, président du CNC.

La cérémonie de lancement a également enregistré la participation, des directeurs généraux du Budget et du Trésor et celle du secrétaire général du ministère des Finances et du Budget.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Mix énergétique : la hausse se confirme

Mix énergétique : la hausse se confirme

Le coût de production de l'électricité issue des énergies renouvelables a nettement baissé entre 2019 et 2025, passant de 38 à 25 Fcfa par kWh, indique le ministère de l'Énergie. 

Aného met en avant les produits locaux

Aného met en avant les produits locaux

La ville historique d'Aného accueillera du 2 au 6 septembre 2026 la Foire régionale Made in Togo, cinq jours dédiés à la promotion des produits locaux.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.