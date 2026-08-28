« Chaque chiffre doit raconter une histoire vraie »

Le nouveau Conseil national de la comptabilité (CNC) a été lancé vendredi sous la présidence de Badanam Patoki, le ministre de l’Economie et de la Veille stratégique, qui représentait son collègue des Finances et du Budget.

"La comptabilité n'est pas seulement une technique d'enregistrement et de présentation des opérations. Elle constitue également un langage de transparence, de gouvernance et de confiance », a rappelé M. Patoki soulignant les enjeux liés aux exigences de l'OHADA, de l'UMOA et des investisseurs internationaux en matière de qualité de l'information financière.

Organe consultatif de l'État en matière de normalisation comptable, le CNC est chargé d'harmoniser les pratiques comptables entre secteurs public et privé. Ses membres, représentant l'État, l'Ordre des experts comptables, le secteur privé, les universités et les tribunaux, auront pour mission d'émettre des avis sur la réglementation, de formuler des recommandations à l'intention du Conseil comptable ouest-africain, et de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de comptabilité.

Le représentant ministériel a appelé les membres du Conseil à faire preuve d'éthique, de discipline et d'excellence professionnelle, insistant sur la nécessité d'une gouvernance rigoureuse.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2026-2031 qui vise à renforcer la gouvernance économique, améliorer l'environnement des affaires et faire du secteur privé un moteur de la transformation structurelle.

« Vous aurez la lourde mission de faire en sorte que chaque chiffre raconte une histoire vraie », a conclu M. Patoki.

Le mot de bienvenue a été prononcé par Elanyo Emegnimo, directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, président du CNC.

La cérémonie de lancement a également enregistré la participation, des directeurs généraux du Budget et du Trésor et celle du secrétaire général du ministère des Finances et du Budget.